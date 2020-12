Vernis Hernández se emocionó y hasta derramó algunas lágrimas, al comunicarse con su papá Andrés; durante un enlace en directo, en el conocido programa En Boca de Todos.

Momentos antes de ser sorprendida, la cubana se puso nostálgica, al recordar que tenía planeado traer a sus papás a Lima para pasar las fiestas; pero debido a la situación fronteriza no pudieron hacerlo.

En ese instante, su papá don Andrés apareció en pantallas y sorprendió a Vernis, quien se emocionó al verlo: ”Hola hija que alegría al verte”, manifestó el padre de la cantante .

“La idea era pasar juntos este año y lamentablemente por la situación no podemos estar juntos y posiblemente no pueda viajar a Cuba este año”, manifestó Vernis. Agregó que para ellos es difícil comunicarse con video con sus familiares, debido a que la señal en Cuba no es buena.

CASI DOS AÑOS SIN VER A SUS PAPÁS

En esta nota Vernis Hernández también contó que ya van a ser dos años que no puede ver a sus papás: “Lo extraño mucho, quiero tenerlo acá para abrazarlo”, manifestó y le dedicó una parte de su conocido éxito ‘Si tú estuvieras aquí.

