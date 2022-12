La salsera Vernis Hernández afirmó que se encuentra soltera y libre, pero nunca aburrida . Además, que muchos le tiran maicito por las redes sociales, pues hasta matrimonio le han propuesto pero ella dice que se toma su tiempo para volver a enamorarse.

“ Estoy sola, soltera, libre pero nunca aburrida. Hay que distraerse de vez en cuando , también me voy de viaje pero bien caleta, hay que cuidarse de las cámaras”, dijo Vernis Hernández, quien acaba de lanzar su tema ‘La Reina’ en todas las plataformas.

Asimismo, señala que muchos le tiran maicito en las redes sociales, pues hasta le proponen matrimonio; pero si le dicen cosas subidas de tono los bloquea de inmediato.

“Hay muchos que escriben por las redes sociales, cuando se pasan y ponen cosas subidas de tono, pues los bloqueo, pero otros hasta matrimonio me han propuesto”, contó la salsera cubana.

Por otro lado, comentó que hace unas semanas viajó a Cuba después de cuatro años debido a la pandemia y pudo reencontrarse con su familia.

“Fue un viaje necesario para mí porque regresaba a ver a mi familia después de cuatro años, a mis padres y abuela; pues debido a la pandemia no había podido verlos. Era un viaje para recargar energías y poder volver para hacer todo el lanzamiento del primer tema; pues el próximo año lanzaré hasta seis temas nuevos donde habrán dos colaboraciones con artistas internacionales”, indicó Vernis Hernández.

“NO TENGO PADRINOS”

La cantante Vernis Hernández estrenó hace unos días su tema ‘La reina’ y manifestó que se siente identificada con su reciente material discográfico porque se considera una mujer plena y empoderada, además, resaltó que jamás ha necesitado tener un ‘padrino’ o ‘sugar daddy’ para crecer en el aspecto personal o profesional.

“Mi nueva canción se llama ‘La reina’, es un regreso en todos los sentidos, como la reina de la salsa y dejando atrás la etapa mala que viví. Esta canción me identifica en todos los sentidos, en mi carrera, emocionalmente y en que ya no estoy en la etapa de sufrimiento . Me siento libre, sanando cada día, más fuerte como mujer y porque debo mantener sola a mi hijo de 13 años. Eso me anima e incentiva a seguir creciendo”, expresó la cubana, quien anunció que el estreno de su videoclip oficial será el 23 de noviembre por Radio Panamericana.

Estás invirtiendo dinero en tu relanzamiento a la música... ¿Has tenido que romper en ‘chanchito’ o tienes algún ‘padrino’?

Llevo mi carrera sola, la inversión es mía y gracias a Dios que tengo productores que apostaron por mí. No tengo padrinos, se ha tenido que reventar en ‘chanchito’, pero esto es así. Trabajo desde los 14 años, siempre he sido independiente, las personas habrán pensado que el papá de mi hijo (Carlos González) me mantenía, pero siempre he trabajado y nunca me senté a esperar que la plata me caiga del cielo. Trabajé día y noche, así que todo lo que tengo es fruto de mi esfuerzo. No tengo a nadie que me regale un sol, en plena pandemia vendí dulces, mascarillas y varias cosas más.

