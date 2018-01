Vernis Hernández: Génesis Tapia se metió en mi relación 

Vernis Hernández confirmó que Génesis Tapia se metió en la relación que tuvo con el empresario y padre de su hijo, Carlos González, como lo reveló Mariella Zanetti.



“Es verdad lo que dijo Mariella. Yo estuve en Cuba, viajé a ver a mi familia, pero al regreso me di con la sorpresa del ‘ampay’ (de Carlos y Génesis). Por eso, respaldo la versión de Mariella. Si ella lo dice es porque debe saber mucho más de lo que yo sé. ¿Si sabía que Génesis le fue infiel a Carlos con José María Barraza? Escuché muchas cosas, pero no tengo pruebas. Solo puedo decir que el karma existe”, comentó la salsera que acaba de grabar el tema ‘Corazón’ con el cantante Jean Barrios.



La cubana también le pidió a Yahaira Plasencia que no vaya a copiar su nueva producción.



“Solo espero que Yahaira no se copie, ahora ya tiene plata, así que puede hacer una producción propia. No la conozco, solo sé cómo le llegó la fama y cómo hizo su carrera. Nos hemos cruzado en un par de eventos, pero ni nos saludamos. Creo que su fama (de malcriada) no es por gusto”, acotó.



De otro lado, reveló que Carlos González no está cumpliendo con la manutención de su hijo.



“Tengo un problema con Carlos por mi hijo, no lo había comunicado antes porque deseaba conciliar, pero me estoy encargando totalmente de mi hijo. Espero que las cosas se arreglen de corazón, porque no deseo llegar a eso (demanda)”, manifestó