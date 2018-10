Vernis Hernández a Génesis Tapia: "Creo que ha lanzado su grupo, con razón habla de mí"

La cubana Vernis Hernández aclaró que no es ninguna ‘segundona’, tal como la calificó Génesis Tapia, pues considera que ella participó primero que la salsera en el programa de baile que conduce Gisela Valcárcel.



“Creo que ha lanzado su grupo, con razón habla de mí. Yo no estoy diciendo cosas que no son. Gisela lo dijo en el programa, desde hace diez años ha estado detrás de mí para que venga al programa, pero no había aceptado porque no tuve tiempo. El tema de ‘segundona’ no lo sé, ella lo debe entender eso mejor que yo, todo el mundo sabe su historia”, expresó Vernis, quien quedó sentenciada junto a Manolo Rojas en ‘El artista del año: el dúo perfecto’.



Como se recuerda, la pelirroja evitó hablar de Vernis Hernández porque la considera ‘segundona’.



“Antes de que Vernis Hernández pisara la pista, la pisé yo. Entonces, definitivamente las segundonas o las que vengan después que yo, no me interesan”, dijo con ironía Génesis Tapia.