La cantante Vernis Hernández comentó que retoma con fuerza su apelativo de ‘Reina de la salsa’ que el público le puso hace años, pues se alista a lanzar nuevos temas con artistas internacionales.

“Ahora que todo se ha reactivado tras la pandemia ya tengo lista mi nueva canción y videoclip que lanzaré en unos días, el próximo 18 de noviembre en todas las plataformas digitales. El público siempre me pedía temas nuevos y se vienen muchas novedades con artistas internacionales, pero siempre haciendo buena salsa”, comentó Vernis Hernández.

En las redes sociales el público te llama la ‘reina de la salsa’...

Es el cariño del público, y ese apelativo surgió hace años cuando cantaba en el Tumbao y no habían muchas cantantes femeninas de salsa. Ahora el mercado ha crecido y hay mucho talento con todas las chicas que suenan en las radios y plataformas, pero para la gente yo soy la reina.

Y en lo personal, ¿cómo te encuentras?

Muy bien, siempre feliz y disfrutando de la vida junto a mi hijo. Además, la pandemia me dejó muchas enseñanzas, pues estuve muy grave y esas cosas te marcan mucho, ahora disfruto al máximo el día a día. Hace unas semanas pude viajar a Cuba para ver a mis padres y toda mi familia, pues por la pandemia no había podido viajar y ellos tampoco podían venir al Perú.

EL AMOR EN SEGUNDO PLANO

Hace unas semanas, la cantante Vernis Hernández comentó que por ahora ha dejado el amor en un segundo plano pues está enfocada en su carrera musical y dedicada a su hijo. Además, señala que después de casi tres años podrá reencontrarse con sus padres, quienes debido a la pandemia no pudieron venir a Lima y se encuentran en Cuba.

“Por ahora he decidido no enamorarme pues quiero concentrarme al ciento por ciento en la música, tengo varios temas por lanzar en estos meses y no tengo tiempo para dedicarle a una pareja, pues sería injusto no poder compartir momentos y detalles, cuando mi objetivo es seguir chambeando. Debido al covid pasé un mal momento, la pandemia me afectó mucho y estoy recuperándome poco a poco”, comentó la cantante Vernis Hernández.

¿Cómo te encuentras de salud?

Bastante recuperada, siguiendo la terapia que el médico me pidió realizar y que mi voz esté al ciento por ciento. Me tomé unos días descanso y eso me ayudó a compartir más tiempo con mi hijo, que cada día está más grande.

