Vernis Hernández le jaló orejas al papá de su hijo Carlos González por el escándalo en el 'Tumbao'

La salsera Vernis Hernández comentó que le ‘jaló las orejas’ al empresario Carlos González, padre de su hijo, por el bochornoso incidente que protagonizó hace unos días en su local ‘Tumbao’, en Miraflores.

“Hace un año que no trabajo con Carlos y sé muy poco de su vida. Para mí fue impactante ver las imágenes, porque es el padre de mi hijo y no sabía lo que había pasado. Me comuniqué con su familia y contó lo que ocurrió... que había tenido muchos problemas y estaba depresivo”, comentó la cubana.

¿Crees que necesita ayuda profesional como dijo su anterior novia?

Como te dije, ya no trabajo con él y sé muy poco de su vida. Hace unos días fue su cumpleaños y pidió que fuera con mi hijo, porque haría una pequeña reunión. Ahí aproveché para jalarle las orejas porque está grandecito y debe llevar mejor su vida, que sepa comportarse, ya que todo esto afecta a mi hijo. Yo como mujer lo hago, pero debe dejar esa vida media loca.

Carlos Gonzales detenido

¿Ahora quién maneja tu carrera?

Yo misma soy. Estoy grabando nuevos temas y acabo de estrenar el tema ‘Mayores’ en salsa, por ‘Radiomar’. La gente me lo pedía y me divertí al grabarlo.

¿Y también te gustan mayores?

No, me gustan los que tengan estabilidad emocional. Ahora estoy soltera, pero no aburrida, saliendo con alguien, conociéndonos.



(E.C.)

