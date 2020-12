Por: Lady Gamarra

La cantante Vernis Hernández se siente una mujer renovada en todo el sentido de la palabra, pero no solo por el radical cambio físico que luce, sino porque de a pocos está superando la depresión que le diagnosticaron años atrás y que fue originada por el maltrato psicológico que sufrió por parte de su expareja Carlos González.

La reconocida salsera cuenta que vivió un calvario durante trece años junto al empresario, quien la tenía presa en su propia casa y la engañó. Dice que podría escribir un libro y dar ‘tips’ de cómo descubrir a los infieles. Además, nos cuenta que está soltera, pero no aburrida porque no le falta cariño, y revela que varios empresarios intentan enamorarla con viajes a Dubái y lujosas casas.

Vernis, te veo renovada…

Renovada en mente y cuerpo. Me siento superbién, con todas las energías del mundo para seguir con mi carrera, enfocada en mi relanzamiento y alistando mi primer concierto acústico digital, que será el 16 de enero y con muchos artistas invitados.

¿Qué tanto te afectó la pandemia?

Un año sin trabajar es chocante, más aún porque había adquirido un departamento con todos mis ahorros. Llegó la pandemia y no puedo pagar las cuotas, si esto (los conciertos) no se activa el próximo año, no sé qué haré.

¿Estás pasando por un cuadro de depresión?

Tengo diagnóstico depresivo y estuve muy mal emocionalmente. Me reinventé en muchas cosas, vendiendo mascarillas, mamelucos y ahora con los dulces cubanos que preparo. No es un ingreso que me cubre todos los gastos, pero al menos me soluciona una parte. Trabajo desde que tenía 14 años, cuando vivía en Cuba, y podría vender piedras para que mi hijo pueda comer.

Pero la depresión que sufres no es a raíz de la pandemia, sino por la relación que tuviste con Carlos González, ¿cierto?

Las cosas que pasé con mi antigua pareja hicieron que se active el tema depresivo, ataques de pánico y ansiedad. Estuve un año con tratamiento psicológico y luego con psiquiatra hasta el año pasado.

¿También sufriste maltrato físico?

Gracias a Dios que no, me fui antes de que pasara, pero estuvimos a un paso de llegar a eso.

Vernis Hernández se confiesa con Trome

¿Qué tuvo que pasar para que dijeras ‘ya no más’?

Me ayudó mucho ir al psicólogo, porque te hace ver las cosas que tú no ves. Viví trece años de maltrato psicológico, yo creía que era normal que me restringiera las salidas, que me dijera lo que debía ponerme, me amenazó con mi carrera, con mi hijo… me tuvo en una burbuja y no quería que tuviera amistades.

Se podría decir que viviste un calvario…

Sí. Lo digo ahora porque me siento bien y lo cuento para que las mujeres que están pasando por lo mismo sepan que sí se puede salir de ese mundo, y no tengan que esperar trece años.

Actualmente, ¿eres madre y padre para tu hijo?

Sí. Desde hace siete años.

¿Tienes temor de volver a enamorarte?

No tengo temor, pero me siento tan libre que quisiera seguir así. Me molesta el tan solo hecho de que me llamen y me digan: ‘por qué no me contestas’.

O sea, ¿si estás soltera es porque quieres?

Obvio, porque pretendientes sobran y hay, pero no quiero. Viví limitada con una persona a quien tenía que pedirle permiso hasta para ir al baño.

Estuviste presa en tu propia casa…

Literal. Presa en mi propio mundo.

Pero no deben faltar hombres que te quieran cortejar o llamar tu atención...

Hay de todo. Desde los que me invitan a Dubái hasta los que me quieren regalar casas.

¿Futbolistas, empresarios o políticos?

Son empresarios. Uno que otro que te coquetea, pero corto las cosas en una y ahí queda. Me he vuelto bien directa y no me gusta mucho rodeo.

¿No le has cerrado las puertas al amor?

No. Creo en el amor y cuando aparezca se disfrutará todo el tiempo que dure.

Mucha gente no creería que estás soltera tantos años…

Soltera pero no aburrida. Ya llevo ocho años separada, pero tú sabes que el cuerpecito necesita mantenimiento, ja, ja, ja.

Entonces, ¿no ha faltado su cariñito?

He conocido a dos personas, pero no resultó y yo soy bien fresh. Hemos quedado como amigos y ahí nomás.

¿Te consideras una detectora de infieles?

Totalmente.

¿Cuáles son los ‘tips’ para reconocer a un infiel?

Hummm… Ya puedo escribir mi libro, tengo demasiados, hay cositas específicas.

¿Como cuáles?

Son muchos y lo podría decir por experiencia propia. Hay hombres que no usan el aro de matrimonio, que esconden los celulares o que se levantan de la mesa para ir a hablar a otro lado.

Por cierto, luces una renovada figura a raíz de que te hiciste la manga gástrica…

Sí. Engordé muchísimo en la pandemia, por ansiedad y falta de trabajo. Me hice la manga gástrica con el doctor Raúl Layme y he bajado trece kilos. Me sentía mal físicamente porque no me servía la ropa, me invitaban a los programas y no quería ir. Me encerré en mi depresión.

¿Qué se viene en tu carrera musical?

Ha llegado una propuesta muy grande, el año que viene haré unos videoclips en el extranjero y estaré viajando a Europa y Japón.

¿Cómo ves el mercado del rubro de la salsa?

Cuando empecé lo hice sola y pagué derecho de piso. Ahora hay mucha competencia, pero público para todas.

¿Te consideras la mejor salsera?

No la mejor, pero sí una salsera diferente. Tengo mi estilo, trato de mantenerlo y no variarlo.