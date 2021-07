La salsera Vernis Hernández comentó que se siente tan peruana como cualquiera que ha nacido en esta tierra, pues lleva casi 21 años viviendo en el país, tiene un hijo de 12 años nacido aquí y es amante de la música criolla. Además, recuerda que siempre ha viajado al extranjero como artista peruana para celebrar las Fiestas Patrias con la colonia peruana y se ha emocionado cantando con el público.

“El 19 de agosto voy a cumplir 21 años desde que llegué al Perú, cuando tenía 18 años, o sea, he vivido más tiempo aquí que en Cuba. Yo me considero una peruana completa, aquí nació mi hijo Alessandro, me he nacionalizado hace 15 años, cumplo con mi deber en las elecciones y tengo una empresa donde trabajo con 25 personas donde todos son peruanos”, enfatiza la salsera.

¿Cómo se dio tu llegada al Perú?

Vine como bailarina de la orquesta de Michel Mazza, quien se había separado de ‘La Charanga Habanera’ y venía para hacer una gira. Yo bailaba en Tropicana y había estudiado canto. Luego de la gira se formó ‘Son Habana’ y comencé a hacer los coros y después me fui preparando para ser vocalista.

En tus shows también cantas música criolla...

Claro, soy amante del vals peruano y fanática de Eva Ayllón y Lucía de la Cruz. Varias veces me han contratado para las colonias peruanas en el extranjero y canto valses, y el público se emociona conmigo. A mí me contratan como artista peruana y nos emocionamos juntos con cada canción. Es más, una vez fui a Canadá invitada por la asociación cultural y era la única peruana en un festival para diez mil personas, ese cariño fue maravilloso.

¿Y en tu casa qué sueles cocinar?

Nosotros comemos comida peruana, yo vine sin saber cocinar, no podía ni freír un huevo y aquí aprendí el lomo saltado, la papa a la huancaína, el ají de gallina y todo lo criollo. Casi no comemos comida cubana en casa, solo a veces, me provoca algo pero es muy esporádico.

¿Cómo te ves en el futuro?

Aquí en Perú, de aquí no me muevo, pues mis amigos están aquí y quiero que mi hijo estudie bien, pues en Cuba no hay oportunidades. En las ocasiones que he ido a Cuba no encuentro a mis amigas, pues todas con los años se fueron al extranjero, están en México, Estados Unidos o en Europa. Mi padre siempre viene y espero que lo pueda hacer pronto, pues siempre me apoya mucho.