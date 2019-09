Vernis Hernández: "Producción de Yahaira Plasencia no baja de los 50 mil dólares" | FOTOS

Vernis Hernández reapareció en la escena musical y afirmó que si tuviera un ‘auspiciador’ como Jefferson Farfán haría innumerables producciones musicales.



De esta nueva generación de salseras, ¿a quién ves con proyección internacional?

A mí me parece una chica súper completa Daniela (Darcourt), en todos los sentidos, proyecta mucho en el escenario, se gana al público, baila y canta muy bien.

¿Y Yahaira?

Yahaira se hizo conocida por el tema de Jefferson, pero ojo, si no hubiera tenido el talento tampoco se hubiera mantenido.



¿Llegó a disculparse contigo? (por cantar un tema que ya habría grabado).

Ella no pide disculpas a nadie y tampoco las espero.

Pero dice que ya cambió...

Ha cambiado pero de ropa, porque ahora usa el look neón, porque de actitud la veo igual.



Tú que sabes de inversión musical, ¿qué te parece su última producción?

Por experiencia, y sé bien de estos temas, para llegar a ese nivel de gasto y producción tienes que tener detrás a alguien que invierta.

Ella dice que invirtió 20 mil dólares...

Ya pues, ja,ja,ja. Por lo que he visto, no baja de 50 mil dólares y creo que un poco más. Si yo tuviera un Jefferson qué cosas no haría.



¿Le aconsejarías que sea un poco más humilde?

Ella está bastante grandecita para darse cuenta de las cosas que hace bien y las que hace mal.

¿Cómo va la recepción de tu nuevo tema ‘La pecadora’?

Bastante bien, ya estamos en todas las plataformas digitales.



TONY



De otro lado, el programa ‘Magaly TeVe’, la firme’ emitió anoche imágenes de uno de los conciertos de Tony Rosado donde arremete contra la ‘Foquita’.



“El único hue... que perdona los cachos se llama Jefferson Farfán”, dice el cantante a su público. (Frank López)