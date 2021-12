Vernis Hernández se confesó con Trome este sábado 25 de diciembre y se motró agradecida con la vida tras haber superado el coronavirus, que la llevó a la clínica durante dos semanas para recibir oxígeno.

En ese sentido, aseguró que esta es la segunda vez que Dios le da la oportunidad de seguir con vida, pues cuando era más joven sufrió un terrible accidente de tránsito cuando iba en moto con su papá.

“Tuve un accidente de moto en Cuba, iba con mi papá y un borracho nos chocó. Tenía catorce años y para mí fue una oportunidad de Dios porque fue muy fuerte, estuve hospitalizada dos meses, tuve varias operaciones y estuve a punto de perder mi pie”, contó Vernis Hernández.

ESTUVO MAL CON COVID-19

La cantante también contó que hace casi un año cayó enferma de coronavirus y estuvo en la clínica dos semanas porque su saturación subía y bajaba. “Tenía dos meses de haberme operado de la manga gástrica y no podía tomar medicamentos orales, fue difícil, veía a personas que entraban y ya no salían, muchos morían. Pero estando ahí no pensaba en cómo me sentía, sino en mi hijo, en su cuidado, ya que soy madre y padre para él”, dijo.

Además, Vernis Hernández reveló que le han quedado algunas secuelas como la pérdida del cabello, por lo que ahora toma las sitaciones con más calma.

