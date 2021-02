Vernis Hernández contó que viene recuperándose lentamente tras estar dos semanas internada en una clínica, debido al coronavirus.

“La recuperación es un proceso lento, necesito terapia y fisioterapia respiratoria porque tengo bastantes secuelas, debo ser paciente. Esto va a ir desapareciendo entre uno a cuatro meses y encima todavía no puedo cantar”, dijo Vernis.

Sin embargo, está agradecida por seguir con vida. “Estoy agradecida con Dios por seguir al lado de mi hijo. Ahora tengo que cuidarme más porque corro el riesgo de volver a contagiarme con las otras cepas del virus”, añadió la cantante.

Tu economía también se habrá visto afectada…

Sí, estoy muy mal económicamente, pero con fe todo pasará. Mis ahorros se acabaron hace mucho, tuve gastos más o menos fuertes.

¿Es cierto que estás pensando vender tu departamento?

Sí, fue una decisión muy difícil y he estado muy triste estos días, pero no hay otra salida, si no trabajo no se puede tener una deuda (hipotecaria). (D. Bautista)