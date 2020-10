Vernis Hernández aconsejó a Silvia Cornejo tras enterarse que su pareja y padre de su hijo, el empresario Jean Paul Gabuteau, fue nuevamente ‘ampayado’ con su ex Analía Jiménez.

“Yo pasé por algo parecido y déjame decirte que sí es una relación tóxica. Ella no debe estar bien emocionalmente, con autoestima baja, temor a algo... son muchos los factores que llevan a tener una relación de este tipo. Así le hablen, salgan otros diez ‘ampays’, ella va a seguir ahí porque le está siendo difícil romper esa relación. Solo ella tiene que dar el paso y entender el daño que le hace seguir con esa persona”, afirmó.

¿Tú has vivido una relación tóxica?

Sí y demoré trece años en darme cuenta de muchas cosas. Estuve en terapia psicológica por un año antes de tomar una decisión.

Magaly Medina le pide a Silvia Cornejo que se respete

¿Le aconsejarías a Silvia visitar a un psicólogo?

No digo que ella pase o sienta lo mismo que yo sentí, pero viendo todo lo que está pasando nos damos cuenta de que hay algo en ella que no está bien y no es normal.

Hablando de otro tema, ¿cómo te va en el trabajo?

Bien, mi canción ‘Murió el amor’ sigue primera en el ranking de las radios y estoy alistando mi segundo concierto virtual para fines de noviembre. Además, estoy trabajando en mi nuevo emprendimiento llamado ‘Curda Dulce’. Yo misma preparo deliciosos postres cubanos y nos pueden encontrar en Instagram y Facebook.

(D. Bautista)