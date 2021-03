La cantante cubana Vernis Hernández comentó que ya se recuperó totalmente tras haber estado internada por coronavirus, pues se realizó una tomografía y comprobó que no tiene secuelas en sus pulmones.

“Me realicé una tomografía y el doctor me acaba de decir que estoy muy bien, ya no tengo nada en mis pulmones tras superar el Covid. Me siento feliz porque mi preocupación era saber si podría volver a estar igual”, comentó la salsera.

¿Entonces, ahora empezarás una terapia?

Sí, debo llevar unas sesiones de terapia de respiración y empezar a cantar, para fortalecer mis pulmones y retomar la música.

Debido al virus no pudiste realizar un concierto online, ¿lo vas a retomar?

Cuando caí enferma, los auspiciadores y los fans que compraron sus entradas me han apoyado, pues nadie pidió una devolución del dinero y en breve anunciaré la nueva fecha del concierto. Eso me motivo mucho para recuperarme rápido.

Entonces, ahora estás renovada...

Al ciento por ciento, pues tras la operación de manga gástrica recuperé mi peso y estoy con mejor salud, ya que el sobrepeso me estaba afectando. Igual, ahora casi ni salgo a la calle, me cuido mucho con mi hijo.