La cantante Vernis Hernández contó que en unos días cumplirá 21 años viviendo en nuestro país, y le pide a todos seguir cuidándose del coronavirus, pues hace unos días tuvo una recaída tras volver a contagiarse.

“El próximo19 de agosto cumplo 21 años viviendo en el Perú, un país que me abrió las puertas, me ha regalado mucho cariño y soy madre de un peruanito. He viajado mucho y casi lo conozco por completo, me he nacionalizado y me siento una peruana más”, enfatizó la cantante.

¿Eres más peruana que cubana?

Sí, eso es cierto. En mi casa comemos todos los días la rica comida peruana, y me sé todas las jergas, ja, ja, ja.

Hace unos días publicaste un post contando que suspendías unos show, ¿qué te pasó?

Eso me sucedió después de regresar de Europa, sucede que me dio covid por segunda vez, descansé unos días y volví a la chamba, pero me afectó las cuerdas vocales, sufría mucho, me quedé casi sin voz. El médico me mandó descanso absoluto porque podría poner en riesgo mi salud.

Siempre hay secuelas...

Por más que estes vacunado siempre quedan yhay que hacer reposo. Ahora estoy con terapia y poco a poco me recupero, pues en un primer momento me asusté muchísimo. Ahora ya puedo cantar y he retomado mis shows.

¿Qué se viene en tu carrera?

Pues, tengo varios temas por lanzar y en unas semanas las estarán escuchando.

CHOTEA A LOS ‘SUGAR DADDY’

La cantante Vernis Hernández comentó que se encuentra soltera disfrutando de su vida, su familia y no le hace caso a los ‘sugar daddy’ que sueles aparecer, pues es una mujer independiente y trabajadora.

“Siempre hay gente que se acerca y te prometen la luna, el oro y muchas cosas más, pero no me interesan los ‘sugar daddy’, yo durante toda mi vida me he caracterizado por ser una mujer independiente y trabajadora, me gusta tener mi dinero y pagar mis gastos, siempre lo he hecho desde chiquilla y he podido ayudar a mi familia”, enfatiza la cantante salsera.

¿Entonces, los choteas en ‘one’?

Yo siempre aclara las cosas desde el inicio, no soy una persona que voy a estar dispuesta al antojo de alguien. Puedo estar con una persona que sea millonaria, pero yo siempre voy a seguir trabajando y desarrollándome, destacando en lo mío. Por eso, es que me conocen en todo el Perú, lo conozco porque he hecho shows en muchos lugares y siempre recibo el cariño del público.