Vernis Hernández recordó que hace casi un año se contagió de coronavirus y la pasó muy mal, pero hoy se encuentra totalmente recuperada y con ganas de seguir trabajando en su carrera musical.

Vernis, ¿cómo te encuentras de salud a casi un año de vencer el coronavirus?

Me siento muy bien. Ya estoy trabajando, pero siempre cuidándome. Tengo mis dos dosis de la vacuna y eso me da más seguridad para subir al escenario, pero como te digo, siempre cuidándome porque el virus sigue entre nosotros.

¿Cómo se encuentran tus pulmones?

La recuperación fue relativamente rápida. Yo estuve hospitalizada, con oxígeno 24 horas, ya que mis pulmones estuvieron muy comprometidos, así que tuve terapia en casa con unos aparatos que tienes que respirar. Hacía terapia varias veces al día y por varios minutos. Estuve así casi un mes y medio, y mis pulmones se limpiaron bastante, pero todavía quedaba un poco de flema en los ductos que van a los pulmones y eso con el tiempo se eliminó.

¿Qué secuelas te quedaron?

El tema de los temblores, como que mi cuerpo siempre estuviera ‘erizado’, la debilidad en todo el cuerpo, no tenía mucha fuerza y mucha falta de aire, lo que me perjudicaba al momento de cantar, la tos, por eso tuve que esperar para volver a trabajar. Y lo otro fue la caída del cabello, recién habían pasado dos meses de que me operé de la manga gástrica y, como todos saben, es normal que tu cabello se comience a caer, pero a eso súmale el Covid, la caída de mi cabello fue muy fuerte. Recién a los meses de estar recuperada se detuvo. Mi cabello natural ahorita es como el corte de Paula Arias, por eso opté por ponerme peluca, porque no puedo laciarme, teñirme, ni nada, hasta que recupere mi cabello. Pero no es nada que no tenga solución, lo bueno es que ya está creciendo.

Ahorita estás a ‘full’ con tus presentaciones…

Sí, ya estoy trabajando los fines de semana y me encuentro al 100%, con el tema de mi voz también me siento bien, con mucha energía y planes para regresar a los estudios de grabación, que no lo había hecho por miedo, dado que me contagié de Covid-19 entrando a un estudio.

