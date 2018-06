Verónica Linares se "achora" con Rebeca Escribens por bromear con su edad el día de su cumpleaños | VIDEO

Verónica Linares está de cumpleaños. La periodista de Primera Edición celebra este 13 de junio un día más de vida y por ese motivo sus compañeros del noticiero decidieron saludarla y regalarle globos y tortas.

Quien decidió hacerle un regalo muy especial fue Rebeca Escribens . La conductora de espectáculos apareció con una bolsa de regalo y un globo brillante para abrazar a su compañera Verónica Linares.

Sin embargo, al ver con mayor detenimiento el globo, la periodista leyó el mensaje: "Felices los 45 que te adornan". Al ver esto, Verónica Linares protestó y negó que cumpliera esa edad. Federico Salazar salió en defensa de su compañera y aclaró que esa cifra era falsa.

Pero no todo quedó ahí. Después de regresar del corte comercial, Verónica Linares apareció correteando a Rebeca Escribens con el cuchillo de la torta en la mano, quien tenía el globo de los 45 años completamente sin aire.

"Verito, me he fiado el globo. Ni siquiera lo he pagado" , decía Rebeca Escribens al ver que Verónica Linares quería romper el globo que ella le había regalado. Para aclarar la situación, la periodista, con el cuchillo en la mano, pidió su DNI y el de su compañera.

La asistente de producción les acercó sus billeteras y ambas sacaron el documento de identificación. Mientras que Verónica Linares mostraba su DNI electrónico, Rebeca Escribens sacó su DNI azul, hecho que hizo reír a todos al tildar de 'vieja' a la conductora.

Al mostrar los documentos, queda claro que Rebeca Escribens nació en el año 1977 y que tiene 41 años. Por su parte, Verónica Linares nació en 1976 y, por lo tanto, solo cumple 42 años y no 45 como le bromeó su compañera.

