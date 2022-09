La periodista Verónica Linares contó que pasó un gran susto con su pequeño Fabio, pues pensó que se había contagiado de Covid . Según nos contó la presentadora de ‘América Noticias. Primera Edición’, su pequeño amaneció el sábado por la mañana con calentura y lo llevó de emergencia a la clínica.

“ Tuve un susto horroroso, la verdad que mi hijo no se enferma hace cinco o cuatro años porque desde la pandemia nos cuidamos mucho y el sábado amaneció que no podía ni hablar, tenía cuarenta de fiebre e inmediatamente lo llevamos de emergencia . Lo primero que pensamos con mi esposo era que tenía Covid, pero el doctor lo revisó y nos dijo que era un resfrío, que no era necesario hacerle la prueba, pero nosotros pedimos que de todas maneras se le haga porque uno hay que aislarse cuando se contagia”, cuenta la periodista de ‘Primera Edición’.

¿Y cómo salió su resultado?

Salió negativo, el domingo ya amaneció mejor y hoy ya está muy bien gracias a Dios.

FEDERICO SALAZAR Y VÉRONICA LINARES TERMINARON EN SHOCK

Los periodistas Federico Salazar y Verónica Linares informaron la mañana de este viernes 5 de agosto el fallecimiento del actor Diego Bertie tras caer de un edificio de 14 pisos en Miraflores. Los conductores de América Noticias se mostraron afectados por la noticia.

“ Nosotros estamos impactados, consternados porque seguramente muchos amigos y seguidores de Diego Bertie están enterándose recién de esta noticia ”, inició diciendo Verónica Linares minutos después que se confirmara por el Hospital Casimiro Ulloa el deceso del cantante.

Ante esto, Federico Salazar dio las condolencias a la hija de Diego Bertie y a toda la familia. “Nos causa mucho pesar por la familia, su hija particularmente, su exesposa, nuestras condolencias a la familia. Realmente consternados por la noticia repentina en la plenitud de su carrera ”, remarcó.

Verónica Linares tuvo unas emotivas palabras para Diego Bertie, a quien aseguró que recordará como un ángel que ya está en el cielo.

“Solo pensar en Diego Bertie con la entrega de sus shows, con lo polifacético que era, estaba muy contento por entrar a las redes sociales, había descubierto en pandemia las redes como muchos actores ya cincuentones como él y se había sorprendido la cantidad de fans que tenía en todo el mundo. Él estaba muy agradecido con el cariño del público”, puntualizó.

SE CONFIRMA MUERTE DE DIEGO BERTIE

El actor y cantante Diego Bertie falleció este viernes 5 de agosto debido a que cayó desde un edificio de 14 pisos en Miraflores. El comandante de los Bomberos, Mario Cassaretto, se comunicó con ATV y confirmó el deceso del artista.

“ El director de Comunicaciones del Hospital Casimiro Ulloa me acaba de confirmar el fallecimiento del actor Diego Bertie de 54 años. La última información es que van a emitir un comunicado, al parecer llegó cadáver al hospital”, narró también el reportero de América TV.