LA CUADRÓ. En América Noticias Edición Matinal, Valeria Piazza se animó a preguntarle a Verónica Linares sobre su matrimonio, el cual confirmó que se realizará este año. No obstante, la periodista evitó las preguntas y le pidió respeto.

“Vero dinos dónde va ser o al menos cuándo (Verónica: ¿Para qué?) Para tener mi vestido (...) Ya pues cuéntanos un poco más ¿Es en abril? ¿En un mes?”, le consultó. La conductora no confirmó la información y dijo: “Respeten mi privacidad”

¿Verónica Linares se casará en abril?: “No habrá fiesta”

Por su parte, Federico Salazar también bromeó y lanzó fechas. “El noveno mes (...) La cosa es preguntarle por qué se apura con este matrimonio”, manifestó.

Verónica Linares se casa, pero adelanta que no habrá fiesta

En declaraciones a América Espectáculos, Verónica Linares anunció casará este 2023, pero remarcó que no hará una fiesta a lo grande.

“Ya lo hemos anunciado (...) En esas ando, no va ser la boda del año, no va haber fiesta, no van a chupar, no van a bailar, solo va ser una ceremonia, nada más”, agregó.

