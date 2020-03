¡TERRIBLE! Verónica Linares denunció que viene recibiendo insultos en redes sociales de parte de usuarios que consideran ue no debería ir a trabajar estando embarazada, en medio de la coyuntura de aislamiento social obligatorio que determinó el Gobierno para evitar el contagio de coronavirus.

“Hay gente que me insulta, creen que sigo trabajando porque quiero perder a mi hijo, estoy viniendo trabajar a propósito, suena bien estupido eso. No puedo estar respondiendo a cada estupido que me escribe. Yo voy a seguir trabajando teniendo los cuidados de mi empresa, mi familia y los míos”, dijo la conductora de “América Noticias: Primera edición”

Asimismo, la periodista señaló que viene tomando los cuidados necesarios para mantenerse en labores y que le preocupa el estado de sus familiares cercanos en esta coyuntura.

“Yo no me voy a morir, no le va a importar nada a mi bebé. Lo que más me preocupa en este momento es mi suegro, un paciente de cáncer, y mi madre, que es diabética”, precisó.

Finalmente, Verónica Linares añade que, de sentir algún síntoma relacionado con la gripe, se ausentará del noticiero para cuidar su embarazo.

“Si vengo a trabajar es porque estoy tomando las medidas, me están tomando la temperatura al entrar. Si yo tuviera algún problema, me quedo en mi casa. He hablado con mi ginecologo y si tengo mis cuidados, puedo venir a trabajar”, puntualizó.

Verónica Linares lamenta los insultos que recibe por trabajar en cuarentena