HABLA EN EXCLUSIVA. Verónica Linares dijo que está esperando que Magaly Medina regrese de sus vacaciones en Miami para entrevistarla en su canal de YouTube, ‘La Linares’, y aclaró que puede entrevistar a quien desee en su espacio digital.

Verónica, muchos están a la expectativa de cuándo entrevistarás a Magaly Medina para tu canal ‘La Linares’. ¿Ya han puesto fecha?

Sí, qué increíble. Ahora ella está de vacaciones y yo también, supongo que sucederá cuando ella regrese, no sé exactamente cuándo será, pero de todas maneras la voy a entrevistar. Tengo una entrevista a Tilsa Lozano, que es mi primer programa de enero, y también tengo otro personaje importante para el próximo jueves que es de otro canal. Todo dependerá de la agenda de Magaly, yo agradezco a todos los que me dan un espacio para recibirme, así que todo depende de ella.

PUEDE ENTREVISTAS A PERSONAJES DE OTROS CANALES

¿No tienes ningún problema de entrevistar a Magaly Medina siendo imagen de otro canal?

En mi canal de YouTube puedo entrevistar a quien quiera. Como te dije, después de mi programa con Tilsa Lozano tengo de invitado a otro personaje importante de otro canal que es mi amiga.

En tu entrevista a Gisela Valcárcel nos hemos dado cuenta de que has repotenciado tu canal...

Sí, ahora tenemos más cámaras, hay juego de cámaras, todo está mejorando. No me había dado cuenta de que estaba entrevistando solo a los personajes de América Televisión, pero lo hacía por facilidad, pues tenía menos personas que me ayudaban y yo misma hacía las coordinaciones. Para mí era más fácil decirle a mis compañeros, a los que conozco. Mi primer programa fue con Federico (Salazar), luego estuvo Rebeca (Escribens), Gunter, Alvina. Pero ahora tengo un equipo que me ayuda, así que vamos creciendo.

Hemos visto en tus redes que estás disfrutando de tus vacaciones en la playa, ¿cuándo regresas a ‘Primera Edición’?

El 9 (de enero) regreso al aire y ‘Fede’ sale de vacaciones.

