Verónica Linares anunció que contraerá matrimonio civil y religioso con el papá de sus dos hijos, Alfredo Rivero, con quien tiene doce años de relación, y está ilusionada con que sus pequeños, Fabio y Antonia, la acompañen en esta fecha especial.

“(El matrimonio) es un tema que estamos hablando con mi esposo, es algo que tenemos pendiente. Hace un par de meses falleció mi suegro y estuve bien cercana a Rebeca (Escribens) porque su papito tenía lo mismo, y cuando uno pierde a un ser querido, sumado a todo lo que pasó en la pandemia, te hace pensar un montón de cosas y ver qué es lo que nos falta, y casarnos es un pendiente que tenemos. Nuestros papás se van y hoy lo tenemos más claro que nunca, sí lo vamos a hacer (casarnos), pero no creo que este año . Le conté a la ‘loca’ (Rebeca) y se le ocurre decirlo en televisión”, sostuvo la conductora de ‘Primera edición’.

¿Tienes el deseo que tu papá te lleve al altar?

No había pensado en ese momento, pero sí, claro... y también que estén la mamá de Alfredo, mi mamá.

¿Se casarán por la vía civil y religiosa?

Por las dos.

¿Ya te dieron tu anillo de compromiso o pronto será la pedida?

No, ¿será necesario?, tenemos dos hijos de compromiso. Eso es lo más valioso que nada.

Si la boda no será este año, ¿quizás lo tienen planeado para el 2023?

Este año ya tuvimos el gasto del cumpleaños de Fabio, posentierro (de su suegro), los dos años de Antonia y su bautizo. Mucho.

Así sea una boda pequeña y familiar, se genera un gasto...

Somos un montón en la familia. Te cuento que hasta ya me han escrito para diseñarme el vestido, imagínate. La verdad, me emociona ver a mis hijitos vestidos ese día, que me acompañen en un momento importante para todos.