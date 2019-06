Verónica Linares cumplió 43 años y hace reflexión: "Nadie daba ni un 'mango' por mí" | FOTOS

La conductora de Primera Edición, Verónica Linares , festejó su cumpleaños número 43 junto a sus compañeros del noticiero, y señaló que siempre anda prendida del celular.



“No hay mucho tiempo para celebraciones porque estoy a full con el trabajo, pero feliz de celebrarlo en ‘Primera Edición’ junto al público fiel que nos sigue desde hace años, que se levanta con nosotros y confía en nuestra información”, precisó Verónica Linares.

¿Ya has celebrado varios cumpleaños junto a Federico Salazar?

Sí, porque llegué cuando tenía 26 años y hoy (ayer) estoy cumpliendo 43 años. Era una chibola nerviosa y asustada por la que nadie ‘daba un mango’ para que aparereciera junto a un cuarentón como Federico, todo un periodista destacado.



Tienen mucha historia juntos...

Con Federico nos hemos visto en diferentes facetas, yo teniendo mi hijo, él con hijos nuevos, casados, yo me divorcié, de todo, como en la vida.

En la torta que te obsequiaron, apareces con tu celular en la mano, ¿así estas todo el día?

Sí, paro todo el día como una enferma con el celular, porque debo estar informada, pues conduzco dos programas, yo me quedo pegada con las redes. Pero cuando salgo con mi hijo me dedico a él, ahí me olvido del aparato.