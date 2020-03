Sorprendió a todos. Verónica Linares anunció de manera inesperada que se encuentra nuevamente embarazada a sus 43 años. La periodista contó detalles de los tres meses de gestación que atraviesa y de cómo está llevando esta feliz etapa acompañada de su familia .

En declaraciones a Trome, Verónica Linares contó que la noticia la sabían pocas personas y que llevaba buen tiempo tratando de convencer a su esposo de aumentar la familia.

“Yo he ido diciendo de a poquitos. Por la edad, tenía que esperar los tres meses reglamentarios que te dice el ginecologico. Los cumplí la semana pasada. Nunca he tenido alguna perdida. Tenía miedo, de que el doctor me diga que haya un problemita”, contó Verónica Linares.

Debido a un problema médico que atravesó su primer hijo, el tema de salir embarazada había sido postergado por algunos años, cuenta la periodista de ‘América Noticias’.

“Solo lo sabía mi nutricionista, mi esposo y Federico (Salazar). Desde hace cinco años vengo convenciendo a mi esposo para poder otro hijito. Estaba temeroso por problemas médicos que tuvo mi primer hijo. Fue recontra planeado, estábamos chambeando duro para tener esta sorpresa”, añadió.

Verónica Linares embarazada a sus 43 años (Video: Deyanira Bautista /Trome)

¿Cierras la fábrica después de este embarazo?

Recontra cerrada la fábrica, cuando dé a luz que me saquen todo.

¿Quieres que sea hombre o mujer?

Lo que sea. Que salga sano, lo demás no interesa. Mi hijo quiere que sea hombre, pero igual se lleva muy bien con su prima. Que sea lo mejor para todos nosotros.

¿Continuarás trabajando en el noticiero?

Voy a seguir trabajando normal, hasta ahora todo ha estado bien.

¿Será cesárea o parto natural?

Mi primer hijo fue cesárea. De hecho que va a ser programado.

ASÍ ANUNCIÓ SU EMBARAZO

Verónica Linares embarazada