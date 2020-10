Verónica Linares arremetió en Twitter contra aquellos usuarios que la cuestionaron en su labor de periodista y madre. Algunos twitteros le enviaron mensajes en los que le solicitaban que ‘mejor se vaya a dar de lactar a su bebé’, pero ella no se quedó de brazos cruzados.

Como se recuerda, Verónica Linares regresó hace unas semanas a la conducción de América Noticias tras hacer dado a luz a su hija Antonia. Sin embargo, algunos usuarios la criticaron y ella respondió de manera clara y contundente.

Verónica Linares pidió que no cuestionen su etapa de madre pues está claro que ‘las mujeres pueden hacer varias actividades’ y que el hecho ser mamá no la limita en su desempeño laboral.

“Que digan que tengo patrones, que me inventen tendencias políticas o insultos gafos, me llega. Pero lo que no voy a permitir es que digan que me vaya a dar de la lactar o que me dedique a la maternidad. Las mujeres podemos ser madres, dar teta, trabajar y mil cosas más. Estúpidos”, escribió la conductora de América Noticias.