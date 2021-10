La periodista Verónica Linares contó que se convirtió en una víctima más de la delincuencia, pues le robaron su celular mientras compraba en un conocido supermercado de Lima.

“Ayer me robaron el celular, me convertí en una víctima más y parte de la estadística de la delincuencia. Me da mucha cólera porque paro muy atenta con el celular, pues sé que en cualquier momento te pueden robar”, indicó la conductora de América Noticias.

Verónica Linares explicó que estaba comprando en un supermercado mientras escuchaba las noticias a través de sus audífonos. “Estaba ‘taponeada’, me distraje y de tanto escuchar debo haber dejado el celular y ahí me lo han robado. Fue horrible, no usen esos audífonos mientras están haciendo otra actividad”, recomendó la periodista.

