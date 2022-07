MAR DE LÁGRIMAS. Verónica Linares presenció por primera vez las lágrimas de Ethel Pozo, a quien entrevistó para su canal de YouTube ‘La Linares’. La periodista de América TV le hizo preguntas a la conductora de ‘América Hoy’ mientras manejaba, pero no se imaginó que se quebrara.

“Estoy yendo al colegio a recoger a Lu, es que ella es super deportista y ha tenido golpes fuertes y estoy llevándolo al traumatólogo. Es una deportista, no sé a quién salió la niña, su papá jugaba poco fútbol como todos, pero la niña hace voley, básquet y fútbol. Desde chica las he motivado, he intentado ser mamá 24/7, no perderme un partido y alentarla, cual doña Peta ”, comenzó diciendo Ethel Pozo.

Tras escucharla, Verónica Linares le preguntó si su madre Gisela Valcárcel también le dedicaba el mismo tiempo que ella a sus hijas. Esa consulta hizo que la ‘ojiverde’ se quebrara y soltara sus lágrimas.

“ No, nunca, mi mamá hizo Aló Gisela todo mi primaria y secundaria . Mi mamá a los 15 años, ella hizo ininterrumpidos Aló Gisela. Me recogía (del colegio) mi abuelita y mi tía Martha. Sí, las quiero mucho ”, puntualizó con la voz quebrada.

La compañera de conducción de Federico Salazar no se lo esperó e intentó dejar de grabarla y consolarla con sus palabras.

“ Ay, perdóname Ethel, no quiero hacerte llorar. Ya no te voy a grabar , lo que pasa que te hago estas preguntas porque mi hijo en las mañanas no se levanta conmigo”, remarcó.

ETHEL POZO Y SU INDIRECTA A MAGALY

La hija de Gisela Valcárcel se tomó con humor los rumores del costo de su boda y compartió, a través de sus historias de Instagram, un misil para Magaly. “Tu amiga la exagerada entrando a su casamiento”, dice el meme que compartió Ethel, junto a la imagen de una novia llegando a su matrimonio en el aire y suspendida por decenas de globos blancos.

“Más o menos, ¿cuánto costará eso? según los expertos”, dijo Ethel Pozo ironizando sobre el informe de la urraca, donde consultó a varios especialistas sobre los montos que tendría que pagar la conductora de América Hoy para celebrar su boda de ensueño.

