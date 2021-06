Verónica Linares contó que ayer lloró de la emoción al recibir la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus y viene contando los días para que Federico Salazar regrese a la conducción de ‘América noticias: Primera edición’.

“Me emocioné hasta las lágrimas. La verdad que estamos en medio de esta pandemia, a pesar de los esfuerzos del Gobierno, todavía nos falta bastante. Como muchos otros peruanos, salgo diariamente a trabajar y los que estamos frente a la televisión no usamos mascarilla y luego de lo que le pasó a Federico estaba asustada, pero al haber estado con una persona contagiada y salir negativa, confirmé que fuimos muy cuidadosos. Es un alivio tener mi primera dosis”, dijo la periodista.

Comentaste que recibiste la vacuna porque estás en la lista de personas con enfermedades raras y huérfanas, ¿cuál es tu mal?

Muchas personas me comentaron que habían aparecido sus enfermedades, decidí mirar y me di cuenta de que decía ‘trombosis’, y hace cuatro años me operé de lo mismo. Entonces, le pregunté a mi doctor si la trombosis que tuve es la misma que aparece en el listado y me dijo ‘eres candidata a la vacuna’. Así que me mandó mi certificado indicando la patología y saliendo del trabajo me fui a vacunar al Parque de la Exposición, donde están acudiendo los rezagados de las enfermedades huérfanas y raras.

Hace poco nos enteramos de que Federico Salazar superó el coronavirus, ¿te has comunicado con él?

Sí, ayer (domingo) cumplí 45 años y uno de mis grandes regalos fue que Federico me llamó. Solo nos comunicábamos por WhatsApp, y lo noté bien tranquilo y estaba contento. Fue un regalo muy lindo que me llame y hablemos después de mucho tiempo.

