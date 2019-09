"No tengo perdón de Dios", dice Verónica Linares tras olvidarse del cumpleaños de Federico Salazar | FOTOS

Verónica Linares y Federico Salazar tienen más de 15 años juntos conduciendo el noticiero de Primera Edición de América Noticias. Este 3 de setiembre, cumpleaños del periodista, su compañera vivió uno de los momentos más vergonzosos en TV cuando se dio cuenta que lo había olvidado.

Los conductores estaban despidiendo el noticiero y dándole paso a Silvia Cornejo con los Espectáculos cuando le avisaron a Verónica Linares del cumpleaños de Federico Salazar. Tras darse cuenta, ella le ofreció disculpas por lo sucedido.

Tras terminar el programa, la conductora usó sus redes sociales para enviarle un mensaje a Federico Salazar tras lo ocurrido en vivo y aseguró que ese olvido ha sido lo pero que le ha pasado en televisión.

Verónica Linares se da cuenta que es el cumpleaños de Federico Salazar (Fuente: América Televisión)

"Ya sé qué responder cuando me pregunte qué es lo peor que me ha pasado en la TV. Hoy me olvidé del santo de Federico y no tengo perdón de Dios", explicó en Instagram la periodista.

Federico Salazar cumple 59 años de edad este 3 de setiembre. El conductor lleva más de 25 años al frente de Primera Edición, luego de 10 años, Verónica Linares se volvió su dupla.