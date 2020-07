Verónica Linares le responde a Silvia Cornejo tras el regreso de Rebeca Escribens al noticiero

Luego de la polémica que se generó por el reclamo público que hizo Silvia Cornejo a Verónica Linares y Federico Salazar porque no la saludaron, la periodista se pronunció al respecto tras el retorno de Rebeca Escribens al bloque de Espectáculos.

La semana pasada, La ex Miss Perú apareció muy sonriente al inicio del espacio de farándula pero cuestionó el hecho de que los conductores del noticiero, Federico Salazar y Verónica Linares, no la haya saludado.

Al respecto, Verónica Linares bromeó con Rebeca Escribens sobre lo sucedido y dijo que ‘la trató mal’ por órdenes de la conductora de Espectáculos. “¿Ahora viene Silvia Cornejo,no? ¿Silvia Cornejo?”, dijo Linares.

“Las quejas me han llegado por WhatsApp, ni más te remplazo me dice, me tratan mal Federico y Verónica, muy mal”, agregó Rebeca Escribens.

“Si tú (Rebeca) nos dejas las indicaciones: ‘Cuando venga Silvia, tratenla mal para que se vaya rápido', así nos dices”, aclaró la periodista.

Verónica Linares y Rebeca Escribens sobre Silvia Cornejo