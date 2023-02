Verónica Linares señaló que en el mundo de la televisión es difícil tener amigos, porque todo cambia cuando se apagan los reflectores del set , por eso durante la develación de la estrella de Federico Salazar en los estudios de Pachacámac, recalcó la entrañable y sincera amistad que tiene con el destacado periodista.

En el homenaje a Federico Salazar hablaste de la verdadera amistad y lo difícil que es esto en la TV.

Sí, terminé llorando, es que Federico es un amigo entrañable. Y sí, en la televisión normalmente todo funciona cuando la luz está prendida, ya luego cuando se apaga... está el adiós. Tengo tantos años en la Tv, 25 años como periodista, he pasado por varios canales, he visto a muchos periodistas y artistas, que hummmm...hay de todo.

Cambiando de tema, ¿cuándo se dará la entrevista con Magaly?

Ya pactamos. Ustedes, luego de la entrevista con Gisela, pidieron que también hable con Magaly realmente qué fuerte es la imagen de ambas, yo estaba de vacaciones y me reventaban el teléfono preguntando para cuándo. Ya tenemos fecha, será en estas dos semanas que falta del mes así que calculo que para fin de febrero, dependiendo de lo que diga, tal vez sea una entrevista extensa y la divida en dos, la publique o el primer jueves de marzo.

¿Será en su casa o en el set?

Eso ya lo veremos. Lo que me gusta de las entrevistas que hago es conocer el otro lado del personaje y aprender, porque detrás de la figura siempre hay una historia.

LIBERTAD PARA ENTREVISTAR

Verónica Linares dijo que está esperando que Magaly Medina regrese de sus vacaciones en Miami para entrevistarla en su canal de YouTube, ‘La Linares’, y aclaró que puede entrevistar a quien desee en su espacio digital.

¿No tienes ningún problema de entrevistar a Magaly Medina siendo imagen de otro canal?

En mi canal de YouTube puedo entrevistar a quien quiera. Como te dije, después de mi programa con Tilsa Lozano tengo de invitado a otro personaje importante de otro canal que es mi amiga.

En tu entrevista a Gisela Valcárcel nos hemos dado cuenta de que has repotenciado tu canal...

Sí, ahora tenemos más cámaras, hay juego de cámaras, todo está mejorando. No me había dado cuenta de que estaba entrevistando solo a los personajes de América Televisión, pero lo hacía por facilidad, pues tenía menos personas que me ayudaban y yo misma hacía las coordinaciones. Para mí era más fácil decirle a mis compañeros, a los que conozco. Mi primer programa fue con Federico (Salazar), luego estuvo Rebeca (Escribens), Gunter, Alvina. Pero ahora tengo un equipo que me ayuda, así que vamos creciendo.

MÁS INFORMACIÓN :