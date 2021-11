Verónica Linares se confesó este sábado en ‘Estás en Todas’ y reveló detalles desconodidos de su faceta familiar y personal. La conductora recibió a Natalie Vértiz en su casa y conversó sobre su maternidad y la relación que mantiene con el abogado Alfredo Rivero.

La periodista aseguró que poco antes de tener a su primer hijo no soñaba con ser madre, pero acudió a un chequeo ginecológico donde le indicaron que tenía el aparato reproductivo de una mujer 10 años mayor.

Según contó, la doctora le aseguró que sí iba poder tener hijos con tratamiento y hasta le ofreció alternativas de su banco de esperma por si no tenía pareja. “No podía creer lo que me estaba diciendo, salí, no le hice caso pero estaba impactada, nunca había pensando en el tema de la maternidad pero en ese momento sentí que quizá no iba ser mamá, no sabía si quería o no... tenía dos años con Alfredo”, confesó Verónica Linares.

La conductora de América Noticias tomó la decisión de acudir a otro ginecólogo, que la tranquilizó y le indicó que quizá sus exámenes habían salido así porque dejó de tomar pastillas anticonceptivas. En ese sentido, le recomendó esperar tres meses para que su cuerpo se limpie. “Mientras tanto practica”, le aconsejó.

En ese momento, Verónica Linares entró en crisis pues no sabía cómo decirle a su pareja. “Cómo iba a practicar, tenía que hablar con Alfredo, era mi enamorado, no teníamos esos planes”, indicó. En ese momento, Natalie Vértiz le resaltó que aún no estaban casados en esa época.

“Hasta ahora no estamos casados, es que nadie me quiere hacer el canje”, dijo entre risas la periodista haciendo un paréntesis a su relato.

Finalmente, comentó que decidió revelarle su problema a su pareja. “Estaba nerviosa hasta que un día le dije llorando, traumada, no iba a chantárselo, yo sabiendo qué es lo que estoy haciendo... yo no soy así, entonces le dije y me dijo ‘ay sí, claro’ y al mes salí embarazada”, confesó.

