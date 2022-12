Vive bajo ataque constante. Verónica Linares denunció públicamente que recibe agresiones por parte de una persona con alteraciones mentales, esto ocurrió mientras presentaba un enlace en vivo en ‘América noticias’, junto a Federico Salazar.

Mientras un periodista del informativo matutino presentaba la denuncia de una mujer que es víctima, junto a sus vecinos, de una persona con problemas psiquiátricos.

Es así que Linares se expresó y le indicó a la denunciante que no podrá hacer nada con su caso y reveló que ella pasa por un problema similar, casi a diario, al salir o entrar a su centro de labores.

“ Lamento decirle a la señora que cuando se trata de personas con alteraciones mentales, no hay nada que hacer. Varias veces he contado acá que soy víctima del ataque de una persona con alteraciones metales que viene aquí al trabajo casi todos los días a buscarme y no hay nada que hacer, y esto es de hace años” .

Además, dejó en claro que existe un vacío legal que impide que las autoridades hagan algo a favor de la víctima y que deberían regularse algunas normas.

“ No hay Ministerio de Salud que pueda intervenir, no hay Policía que pueda intervenir . Porque que hace la Policía no puede llevarse a las personas con alteraciones mentales y meterlas presas”.

“ No hay un fiscal que pueda acusarlas, porque son personas con alteraciones mentales y entonces no pueden meter a una persona inimputable . Entonces es un hueco gigante que tenemos en el tema de salud mental en nuestro país”, finalizó Linares.

