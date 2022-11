La periodista Verónica Linares confirmó que el próximo año se casará sí o sí vía civil y religioso con el padre de sus hijos, Alfredo Rivera Nieto, con quien lleva más de diez años de relación. Además, se mostró agradecida porque continuará en la conducción de ‘América Noticias. Primera Edición’ y anunció cambios para su canal de YouTube, ‘La Linares’, en el 2023.

Verónica, ‘Choca’ Mandros contó en ‘Más Espectáculos’ que se encontraron en la boda de Valeria Piazza y le contaste que ya tienes fecha para tu matrimonio...

Bello el matrimonio (de Valeria). Me contó ‘Choca’ que estuvo comentando (sobre la fecha de su matrimonio), pero la verdad es que todavía no. Como lo comenté, solo vamos a hacer la ceremonia religiosa y para eso solo debemos hacer los trámites tres meses antes. Así que todavía no hemos acordado (fecha).

¿Solo te casarás por religioso?

Por los dos, me casaré por religioso y civil, pero no haré fiesta.

Quizás luego tendrás una pequeña recepción entre la familia y amistades muy íntimas...

No creo.

Entonces, ¿nada de fiesta?

No.

¿Pero sí o sí hay boda en el 2023?

Sí, de todas maneras.

Por cierto, te vimos en la preventa de América Televisión con Federico Salazar, ¿continúan un año más en la conducción de Primera Edición?

Así es, nos vamos por los 20 años. Estoy muy agradecida con los televidentes, durante tantos años siguen confiando en nosotros. Nos ven cada mañana y somos muy felices por su preferencia.

¿Y continuarás con tu canal de YouTube, ‘La Linares’, en el 2023?

Claro, ‘La Linares’ sigue y se vienen muchas novedades. Justo estoy reuniéndome con quien me va a producir el canal, para hacer cosas nuevas, nuevo contenido, va a estar muy simpático. Así que de todas maneras ‘La Linares 2.0′.

LIDERAN EL HORARIO

Recordemos que hace unos meses Verónica Linares comentó que está contenta y agradecida por el respaldo que el público le da al noticiero, pues el próximo año, ella y Federico Salazar cumplirán 20 años al aire siendo líderes en su horario con ‘Primera Edición’.

“El próximo año vamos a cumplir 20 años en la conducción junto a Federico y solamente estamos agradecidos porque, a pesar del tiempo, de la competencia, de las nuevas alternativas, de la pandemia y todo, la gente nos sigue prefiriendo. Hace 20 años somos líderes en el horario y eso es increíble, estoy agradecida con la fidelidad de los televidentes, es impresionante. Siempre le digo a Federico ‘en algún momento hay que hacer un resumen de todas las figuras públicas y periodistas que estuvieron en las mañanas por los diferentes canales’. Todos han pasado, Phillip Butters, Magaly Medina, Juliana Oxenford, Mónica Delta, Jaime Chincha, Jessica Tapia, Beto Ortiz, Maritere, varios. Nos da mucha alegría que la gente nos prefiera y eso nos motiva a seguir adelante”, comentó la periodista.