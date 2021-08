La periodista Verónica Linares sorprendió, al finalizar la edición del programa ‘N Portada’ que se emite por Canal N , al despedirse y afirmar que había cumplido su ciclo en dicho espacio en el que estuvo nueve años en el horario de lunes a viernes a las siete de la noche.

“Quiero aprovechar estos últimos segundos para despedirme porque hoy es mi último programa aquí en ‘N Portada’. De hecho, mi último programa en Canal N. He cumplido un ciclo, hasta aquí nomás llego. Me da mucha pena por estos nueve años y quiero darle las gracias a Ronald Velarde, quien me dio la oportunidad de entrar a Canal N, a Clara Elvira Ospina que también confió en mí. Gracias a todos por estos años y a ustedes por haberme permitido estar aquí”, dijo Verónica antes de despedirse de su compañero Mario Ghibellini.

Verónica, sorprendió tu despedida de Canal N...

Sí, luego de nueve años cuando estaba embarazada de Fabio (su hijito mayor) y no sabía.

Verónica Linares agradeció por la oportunidad en Canal N. (Foto: Captura Canal N).

¿Y el cierre de este ciclo a qué se debe?

Bueno, creo que no me corresponde a mí dar esas explicaciones que son administrativas, sería mejor que preguntes en el canal, pero todo bien, simplemente es un tema administrativo, de eso se trata básicamente, pero obviamente sigo en América Televisión.

Son la dupla de las mañanas con Federico (Salazar), ¿tu contrato sigue vigente ahí?

Sí, mi despedida de Canal N no tiene nada que ver con América Televisión, todo bien y mi Fabio está feliz, ja, ja, ja.

Claro, más tiempo con mamá en casa. Entonces, ¿te vas a tomar lo que queda del año para compartir más con la familia?

Bueno, el trabajo de ‘Primera Edición’ no es poca cosa y encima con las clases virtuales, tareas y un bebé de un año (ríe).

Y si se presenta una oportunidad de hacer radio, ¿aceptarías?

Claro, todo es cuestión de organizarse. De repente pronto habrá noticias.

GRANDES COMPAÑEROS

Semanas atrás, luego que Federico Salazar se reincorporó al noticiero ‘Primera edición’, luego se superar el Covid 19, Verónica Linares le dio una efusiva bienvenida a su ‘partner’.

“Bueno, ya lo escucharon. Ya está aquí Federico (Salazar). ¡Que emoción!... Mira lo que has hecho ayer, has tenido que mover toda la ciudad para venir”, dijo Verónica Linares al anunciar el regreso del conductor de TV.

Verónica Linares y Federico Salazar son la dupla de las mañanas

Gracias, Vero. Y muchas gracias a todas las personas que estuvieron pendientes de mi estado de salud. Ya estoy listo para reiniciar las labores”, respondió, notablemente agradecido, Federico Salazar.

El periodista contó el pasado 21 de mayo que dio positivo a una prueba de coronavirus y se aisló de su familia. Sin embargo, debido a complicaciones tuvo que ser internado en una clínica. Dos semanas después, abandonó el local tras ser dado de alta.

La encargada de dar a conocer la recuperación de Federico Salazar fue su esposa, Katia Condos, quien compartió un video donde se ve al periodista recorriendo los pasillos de la clínica en silla de ruedas.