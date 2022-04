Por Estefany Valladares

Es una de las periodistas más destacadas del Perú y quien nos despierta por las mañanas con el noticiero. En este cuestionario, Verónica Linares revela las travesuras de su segunda hijita, Antonia, y cómo le dice de cariño su esposo en la intimidad de su hogar.

¿Cómo conociste y te enamoraste de tu esposo?

En una discoteca hace 12 años. Me sacó a bailar y acepté.

¿Cómo se llaman de cariño?

A veces él me dice ‘reina’, pero no tenemos una forma especial de llamarnos. Nos decimos ‘mi amor’ nomás.

¿Cuál fue la última travesura de tu hija?

Anda pegando plastilina en cualquier pared y la deja manchada.

¿Prefieres el verano o el invierno?

Verano mil veces. Amo el sol, la playa, la piscina, andar con poca ropa. Me encanta la arena, me gustan los helados. Soy feliz.

¿Qué comida odias y jamás comerías?

Todo lo que sea vísceras, bofe, ¡uy no!, no puedo. Tampoco me gusta la comida japonesa, que está de moda, pero a mí no me gusta.

Si pudieras volver a abrazar a alguien, ¿a quién sería?

Me gustaría volver a tener momentos con mi abuelita, que era como mi segunda mamá y murió hace cuatro años. La extraño.

¿Cuál es tu destino turístico favorito?

Cualquiera que sea en la playa yo soy feliz. Puedo estar en el sur, en el norte, fuera de Perú, donde sea, pero en la playa.

¿Es difícil ser periodista en Perú?

Hemos tenido años duros y hoy estamos en uno de ellos. Siempre a los periodistas les echan la culpa de todo. Es lo que toca. Somos la voz de quienes no pueden hablar y eso a veces es bueno, pero a los políticos y a las autoridades no les gusta, porque no siempre la voz del pueblo es la que ellos quieren escuchar. Sin embargo, no me veo en otra profesión.

¿Crees en el amor a primera vista?

El amor se va construyendo, cultivando. Lo que hay es gusto, atracción, pero amor es algo más grande que se da con el tiempo.

¿Cuáles han sido tus antojos más peculiares en tus dos embarazos?

No tuve antojos en ninguno de mis embarazos, mi esposo sí. Con Fabio (su primer hijo), él comía todo el día helados de yogur. Y en pandemia, con Antonia, hacía panqueques que comía con manjar blanco y helado. Tragaba y tragaba.

¿Cómo nace ‘La Linares’ en YouTube?

Abrí mi canal en YouTube hace muchos años para subir videos que luego ponía en mi blog, pero lo dejé. Con la ayuda de un amigo, lo reactivamos y hacemos entrevistas a personajes.

¿Cuáles son tus trabajos más recientes?

El último episodio es junto a Jimmy Chinchay (periodista de Canal N), que cumple un año después de estar en UCI por coronavirus. Luego estreno un episodio especial con Federico Salazar.

TE PUEDE INTERESAR

‘Monstruo de Chiclayo’ tiembla de miedo en prisión y pide una celda especial

Roberto Martínez y su bronca con Markarián: “No lo dejé entrar al velorio de mi mamá”

¡Se viene el Día Mundial del Malbec y acá te contamos su historia y cómo celebrarlo!