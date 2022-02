La periodista de ‘América Noticias’, Verónica Linares, apareció este martes en el noticiero con una férula en el brazo derecho, debido a que sufrió una aparatosa caída en su casa que le fracturó el radio lo que impide incluso peinarse y maquillarse.

Así lo contó en sus redes sociales, donde señaló que mantendrá la ferúla por dos semanas. Mientras que en el noticiero en vivo señaló encontrarse bien y que no le duele el brazo.

“Muchas personas me han preguntado que me ha pasado en el brazo, no han visto mis historias. Me caí el sábado, me caí feo, tenía para variar en la mano izquierda el celular, entonces me caí todo para el lado derecho ”, contó Verónica Linares en su cuenta de Instagram.

“(Lo hice) para que no se rompa el maldito aparato y me he fracturado la parte superior del radio, un pedacito, en una esquinita que me impide hacer un movimiento, así que me han puesto una férula, la tendré por dos semanas. Todo el mundo se ha burlado de mí, de que estoy vieja, una desgracia, pero acá estoy, estoy bien, gracias por preocuparse” , añadió la periodista.

Incómodo momento

Un día antes, Verónica contó, en sus redes sociales, una anécdota que le sucedió en una clínica local y es que la persona que le debía entregar sus placas no la reconoció.

“Hoy fui a la clínica a recoger mis placas, con esta cosa horrorosa (muestra su brazo enyesado) y me dijeron: ‘¿Ha traído una carta poder para recoger las placas?’”, contó Verónica Linares.

“¿Cómo carta poder?”, preguntó extrañada Linares. A lo que la persona que la atendió respondió: “Sí, porque cuando viene otra persona tiene que traer (carta poder)”. Verónica asombrada contestó: “Soy yo”. “Usted es Verónica Linares, no parece”, le contestaron.

Veronica Linares con el brazo enyesado.

VIDEO RECOMENDADO