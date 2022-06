Verónica Linares se mostró emocionada porque hoy regresó a la conducción de ‘Primera edición’, luego de estar aislada debido al coronavirus junto a su esposo. La periodista cuenta que se encuentra bien de salud y que lo más difícil fue estar distanciada de sus dos pequeños, Fabio y Antonia.

Verónica, mañana (hoy) regresas al noticiero tras superar el coronavirus, ¿cómo te sientes?

Muy contenta de volver al programa después de dos semanas, fue muy complicado estar aislada con mi esposo y alejada de mis hijos , felizmente la señora que trabaja en mi casa nos ayudó en todo, fue una maravilla.

Qué complicado todo eso...

Sí, fue difícil no estar con nuestros hijos, los veíamos a través de la mampara. Mi hija no entendía lo que pasaba, se desesperaba. Mi hijo mayor está en tercer grado y lo ayudaba con las tareas a través de la mampara. Hasta ahora no sé cómo nos contagiamos, porque veo tanta gente que va a fiestas, reuniones y nosotros no salimos.

Volver a abrazar a tus hijos debe haber sido muy reconfortante...

Apenas salí negativo salí corriendo del cuarto a abrazar a mis hijos y dije ‘vamos a la calle’.

Hay parejas que no se soportaron en cuarentena, ¿cómo fue la convivencia con tu esposo en esos quince días?

Todo tranquilo, fue un momento también para no hacer nada, ya que tengo una hernia y paro de un lado a otro. No hemos tenido problemas, al contrario, después de estos quince días amarrados (encerrados), ya nos quedó para siempre.

Hablando de otro tema, ¿cómo te está yendo con tu canal ‘La Linares’ en YouTube?

Me va bien, estuve grabando mi experiencia con el Covid y vamos a ver si sale algo para el próximo episodio del canal.

