Verónica Linares contó el tremendo susto que pasó en vivo por el temblor del último jueves [FOTOS y VIDEO]

Verónica Linares aseguró que la celebración de los 25 años de ‘Primera edición’ será difícil de olvidar, ya que los sorprendió en plena transmisión con un temblor .



“No nos vamos a olvidar nunca de la celebración. Lo del temblor fue un buen susto, que nos recuerda que en algún momento habrá un movimiento bastante fuerte”, indicó la periodista.



En las redes aparecieron memes con tu rostro de susto...



Si, también nos divertimos. Vi que en el Twitter uno de los televidentes hizo una captura en el momento que tengo mi dedo levantado y digo ‘Federico, temblor ¿no?’. Yo les dije a los tuiteros que me hagan un meme y ha sido divertido, nos hemos matado de risa.



HINCHA DE ‘TROME GOL’

De otro lado, Verónica dijo que no se perderá la promoción de ‘Trome Gol’, que, desde este lunes, regalará miles de soles a nuestros lectores.



“Es una buena oportunidad para ganar platita. Además, si no te llevas un premio en efectivo, hay otros regalos, como televisores, cocinas, refrigeradoras y muchas cosas más”, comentó.

Así reaccionaron Federico Salazar y Verónica Linares durante el sismo en vivo

