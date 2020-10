Verónica Linares no perdió la oportunidad de jugarle una broma a su amiga Rebeca Escribens, en la última edición de ‘América Noticias’. La periodista dijo que la conductora del bloque de Espectáculos había venido con pijama a trabajar.

“Como no me habías dicho que, en los dos meses que no he venido, han cambiado las reglas acá y se puede venir en pijama”, dijo Verónica Linares, entre risas, antes del inicio del bloque que conduce Rebeca Escribens.

“Solo las privilegiadas, pueden venir en pijama. A ella le queda bien todo”, agregó Federico Salazar al notar el outfit con el que había venido la carismática animadora.

Rebeca Escribens condujo el bloque de Espectáculos con un conjunto de jean con diseño ‘Tie Dye’ que se caracteriza por teñir prendas de vestir con colores diversos y no uniformes.

Asimismo, Rebeca Escribens indicó que había elegido usar este outfit pues estaba apoyando a una joven emprendedora con su negocio.

ASÍ FUE EL REGRESO DE VERÓNICA LINARES:

Verónica Linares regresa a América Noticias - TROME (Video: América TV)