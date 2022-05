Para una secuencia más de su programa ‘La Linares’ en YouTube, la periodista Verónica Linares invitó a su gran amigo y compañero de trabajo de ‘América Noticias, Federico Salazar, para una íntima conversación. Sin embargo, pasaron un anecdótico momento en una chicharronería .

Ambos personajes de América Televisión llegaron hasta la chicharronería ‘El Farolito’ en Lince a muy tempranas horas, pero al momento de querer pagar la cuenta, uno de los trabajadores del local se acercó para decirles que su consumo es parte de una cortesía.

“ Cortesía de la casa, el señor me ha dicho, no se preocupe , la propina nomás, nosotros nos sentimos contentos que ustedes vengan a comer, usted venga cuando quiera. No se preocupe”, dijo.

El video se ha hecho viral en TikTok y muestra el preciso momento en que Federico Salazar le agradece, pero rechaza que la comida sea gratis e insiste en pagar.

“No, no, la vez pasada ya me invitaron, aunque sea un buen descuento, no, por favor, queremos venir seguido, pues, no, algo aunque sea. La señora ya sabe”.

Minutos después y tras conversar con el dueño del local, Federico Salazar deja 50 soles al costado de la mesa. “Qué roche, le dejaremos por aquí nomás” , dijo.

TROME | Verónica Linares y Federico Salazar rechazaron que dueño de chicharronería les invite por “cortesía”

VERÓNICA Y FEDERICO RECIBEN EL CARIÑO DE LA GENTE

Los conductores de ‘América Noticias’, Verónica Linares y Federico Salazar, llegaron hasta una chicharronería de Lince, sin embargo, no se imaginaron el cariño que iban a recibir del público que se encontraba presente.

El video compartido por ‘La Linares’ muestra cómo la gente les pide fotos y hasta se acercan para agradecerles que mantengan informados al país día tras día.