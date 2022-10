¿DEL AMOR AL ODIO? Kike Suero apareció con su pareja, Vicky Torero, en el set de Magaly TV La Firme para hablar sobre la denuncia que tiene por el supuesto abuso que cometió a su hija. Con lo que no contaba era que Magaly Medina enseñaría unas imágenes comprometedoras del cómico.

¿Qué decía Vicky sobre Kike Suero antes del ampay?

En marzo del 2021, la bailarina brindó una entrevista al Trome para conversar sobre su ‘perfecta’ relación. “Nosotros estamos cada día mejor, disfrutamos al máximo cada momento que estamos juntos, es más, casi ni nos separamos, nos apoyamos en todo, somos uno ”, mencionó.

Asimismo, aseguraba que el humorista tuvo un cambio radical al empezar. “Ahora Kike es un hombre casero , me cocina siempre y vemos películas... me dicen que lo he domado. Se porta muy bien, es súper tranquilo y muy trabajador. Hay mucha confianza en nuestra relación ”, comentó.

En aquel entonces, ambos no eran padres, pero ella estaba ansiosa de tener un hijo con él. “ Si Dios me lo manda me encantaría, sería algo lindo para nosotros . Muchos dicen cosas falsas de nosotros, de que andamos separados pero es mentira”, añadió.

El ‘ampay’ de Kike Suero

De acuerdo con el video, Kike Suero abrazaba a una chica desconocida en la madrugada del 3 de julio en Tacna. Vicky quedó sorprendida al reconocer el saco que le había comprado. “Dime quién es ella, ese es mi saco, yo estaba en la casa cuidando de tu hijo”, le reclamó.

Ella se levantó y le dio una cachetada. “Te vas a la mier... de verdad, qué pend... que eres” , comentó cuando salió del set de la ‘urraca’.

Vicky Torero perdió los papeles al enterarse EN VIVO de infidelidad de Kike Suero. Joven se retiró del set no sin antes insultarlo y golpearlo.