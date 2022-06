Víctor Hugo Dávila, ‘el reportero del pueblo’, asistió al concierto de Guillermo Dávila y, antes de que empezara el show, conversó con Trome y dijo que Aldo Miyashiro se estaba recuperando (luego del ‘ampay’ que ‘Magaly TV , la firme’ le hizo), pero que de sus temas personales prefería no hablar por ser delicado e implicaba a su familia.

¿Por qué comentaste que no hay Dávila malo?

Tú sabes, también hemos tenido nuestras cositas, pero no somos malos, así que vine a saludar a mi ‘tío’ (Guillermo Dávila).

¿Estás tranquilo?

Siempre, ya uno está viejo, tengo 44 años. Estoy tomando cafecito y esperando que el show termine temprano para irme a mi casa a descansar.

Cuando pasó el tema de Aldo (su ampay) te molestaste con un reportero que quiso entrevistarte.

¡Nooo! Yo estaba concentrado en el partido y de pronto veo una cámara y me salió la criolla cuando quise decirle que éramos reporteros, pero sí acepto que miré un poco fastidiado, porque no estoy acostumbrado a que me entrevisten, sino al revés, y si el compañero se sintió mal, le pido mil disculpas.

Ahora siguen ‘apechugando’ por el programa.

Sí, continuamos. Aldo va haciendo sus cosas como las tiene que hacer, tiene su tema personal, familiar y ahí prefiero no meterme porque es muy delicado, pero ahí está recuperándose. El otro día estuvo bailando, bueno, dice que bailaba una danza de la selva, en fin, hace el esfuerzo.

Ingresaran nuevos reporteros al programa.

No lo sé, por el momento estamos los que estamos y dándole con todo hasta el final. Le agradecemos al público que nos sigue respaldando con su sintonía en las noches.

‘GARECA DEBE CONTINUAR’

Cambiando de tema estuviste en Qatar para el repechaje... gran experiencia

Sí, fue increíble estar allá, es otra cultura, hasta para cambiar plata hay que hacer cola uno se demora en el cambio 40 minutos. Para filmar había que pedir permiso, igual para registrar los equipos se demoraba mucho, pero con el celular pudimos hacer algunas cosas. No se podía filmar a las mujeres, a cada hora sonaba la alarma para rezar y uno como que se ‘palteaba’, pero en resumen fue una gran experiencia.

Supongo que como muchos, te queda la tristeza de no haber clasificado

Sí, fue muy triste, tanto que no se me pasa, es más el Día del padre no sabía si debía celebrar.

¿De qué pecamos?

(Suspira) Creo que de haber estado en nuestra zona de confort, de confiarnos, sin desmerecer lo que hizo Australia en la cancha y el arquero que es otro tema aparte.

¿Crees que Gareca debe continuar como entrenador de la selección?

Sí. Él ha logrado mucho en este tiempo y ha creado una mística con los jugadores que muy pocas veces se ha visto, claro tiene que haber un cambio como lo ha planteado, pero pienso que debe seguir.

