El reportero de ‘La banda del Chino’, Víctor Hugo Dávila, afirmó que la pandemia le hizo abrir los ojos, lo hizo más solidario y empático, y lo acercó más a su familia.

Ya finalizando este 2020, ¿cuál sería tu balance profesional?

Considero que ha sido más humano que profesional en el sentido de que nos abocamos a ayudar a la gente. Pude conocer también algunas realidades que sabíamos que existían, pero que de repente no habíamos profundizado tanto y la pandemia nos hizo abrir más los ojos. Profesionalmente me hizo ser más humano, más empático con el público y pude hacer cosas que no eran solo diversión.

Por la coyuntura, el programa cambió de formato en el camino y se dedicó a la ayuda social...

Nos dedicamos mucho al tema de ayuda social, a cuidarnos como equipo, cambiaron mis horarios, mi estilo de vida. Generalmente vivíamos al revés, es decir, trabajamos más de noche que de día... Me acerqué más a mi familia, pude ver a mis hijos mucho más y ser más cuidadoso con el tema de salud, sobre todo por cuidar a mis padres, mis hermanos, con quienes no he tenido mayor cercanía porque he sido el más expuesto en las calles. También hemos trepado cerros, lloramos, vivimos situaciones difíciles. Como equipo y con Aldo Miyashiro a la cabeza pudimos hacer felices a muchas ollas comunes, hemos ayudado a mucha gente...

¿Cuándo se van de vacaciones y regresarán por América?

El 23 es nuestro último programa y Aldo nos dijo que todo (las conversaciones) iba por buen camino. El programa tiene mucha aceptación, somos muy queridos y sobre todo nos hacen sentir como parte de su familia.