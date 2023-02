Víctor Yaipén, director y líder de la Orquesta ‘Candela’, lleva más de cinco décadas como músico pero desde hace dos años vive todo un drama debido a que la diabetes que padece se complicó, llegando al punto de que los médicos tuvieron que amputarle las dos piernas.

Pero no solo eso, ya que el músico -que también fue fundador del Grupo 5 junto al fallecido Elmer Yaipén- tiene casi un año esperando un trasplante de riñón que estaría a un paso de concretarse. Aquí te contamos la historia de la odisea que vive Victor Yaipén.

Perdió parte del pie

Víctor Yaipén comenzó su lucha contra la diabetes hace varios años, pero logró mantener la enfermedad controlada por mucho tiempo gracias a un riguroso tratamiento. Sin embargo, con la llegada de la pandemia del Covid-19, su condición comenzó a empeorar.

En febrero de 2021, el músico revelaba a Trome una triste noticia a sus seguidores. “Sí, me cortaron parte del pie izquierdo, una de las operaciones costó 30 mil soles y los ahorros se esfuman. Además, te causa pena estar encerrado, ver las deudas”, indicó.

Le amputaron ambas piernas

Poco más de un año después, en mayo de 2022, Víctor Yaipén apareció en el programa ‘La Banda del Chino’ revelando que sufrió la amputación de sus dos piernas, pues su tratamiento contra la diabetes tuvo que interrumpirse por la pandemia, lo que agravó su situación.

A pesar de la difícil situación que atravesaba por estos temas de su salud, el legendario músico se mostró con el ánimo al tope, pues además de contar con el respaldo y cariño de los seguidores de la Orquesta Candela y sus colegas músicos, su familia lo venía apoyando incondicionalmente.

Meses antes de conocida la noticia de la amputación de las piernas, el hijo de Víctor Yaipén manifestó que su papá sufrió la amputación de la mitad del pie izquierdo. “La herida que tiene mi papá en el pie todavía no cierra y estamos luchando contra eso. A él le amputaron la mitad del pie izquierdo (por la diabetes), le realizaron una limpieza quirúrgica, ha estado hospitalizado para que puedan tratarlo”, indicó.

A un paso del trasplante de riñón

Para esas mismas fechas (mayo del año pasado) se presentó en ‘América Hoy’ para rogar por un donante de riñón. Tras comentarle a Janet Barboza, que la diabetes es una enfermedad “horrorosa”, que acaba con las personas, al atacar sus órganos, Víctor Yaipén le señaló que se encuentra en lista de espera por este órgano.

Lamentablemente, haybían 322 personas por delante de él solicitando lo mismo. Por este motivo, hizo un llamado. “Me estoy dirigiendo a todas las personas de todo el Perú para ver si hay un donante de un riñón”, expresó e indicó que el médico le dio un plazo de un año para encontrar donante porque si no, podía perder la vida. “Yo no puedo esperar tanto, tengo que actuar rápido”, finalizó.

Sin embargo, este jueves Víctor Yaipén anunció en el magazine que conducen Ethel Pozo, Janet Barboza, Brunella Horna y Gisela que está a punto de conseguir su riñón . “Hoy me hacen el examen de si apruebo o no el cambio de riñón. Estoy pidiendo a Dios que me ayude y ojalá pueda pasar este examen” , manifestó y reveló que ya pasó 10 de las 13 pruebas que debía realizarse, pero esta es el crucial.

Víctor Yaipén habla de su estado de salud