Vidente afirma que Nicola Porcella se casaría con Angie Arizaga en el 2018

El 2017 está por terminar y la vidente Carmen Briceño adelantó lo que podría ocurrirles a los personajes de ‘Chollywood’ el próximo año.



Gisela Valcárcel: “Veo un año muy exitoso. Centrada en el trabajo. No la veo enamorada porque toda su energía y atención están en su trabajo. Parece que tendrá tres programas, conducirá dos y producirá uno”.



Magaly Medina: “El otro año, su relación con Alfredo Zambrano será más sólida, pero ella es muy celosa y posesiva, estará siempre detrás y pendiente de su esposo. Conduciría otro programa en las mañanas”.



Nicola y Angie: “Se cocina un matrimonio, si no se casan en el 2018, lo harán a inicios del 2019. Aunque aquí veo algo extraño, veo infidelidad y traición de parte de él, pero ella lo perdonará como lo ha hecho antes. A pesar de eso, sigo viendo el matrimonio”.



Yaco y Natalie: “Parece que en el 2018 tendrán un hijo o al menos, ella estará embarazada. En un futuro, veo que tendrán dos hijos más”.



Yahaira Plasencia: “Estará mal de salud, no sé si de la vejiga, el vientre, pero es en la parte baja. Se mantendrá soltera, aunque veo que sigue saliendo con su expareja, que vive en el extranjero. Tal vez ese ex la lleve a Rusia, a ver el Mundial”.



‘Chabelita’ y Christian: “En el 2018 él sacará las garras. Esa relación no prosperará y será por culpa del cantante, que cometerá el mismo error, será infiel. Incluso veo una amistad de Christian con Karla Tarazona”.



Paolo Guerrero: “Lo veo en el Mundial Rusia 2018 haciendo un gran desempeño. Sí, meterá varios goles. También se convertirá en padre, pues mantendrá una gran relación con su actual pareja Thaísa”. (J.V.)



