La vidente Ángela Alejos se animó a dar algunos vaticinios para las figuras de ‘Chollywood’ y vaticinó que el 2022 será bien ‘movido’.

MELISSA PAREDES

En el 2022 Melissa desea cambiar, quiere hacer las cosas bien, recuperar a su familia. Hay una persona que la está asesorando, que es su madre, y le dice que haga las cosas bien. Veo que la familia está apoyando para que regrese con el papá de su hija y pueda ser feliz. Ella retoma la relación con el papá de su hija. También va a filmar una película o novela que será un boom. Vemos a una Melissa más calmada, ya pasó lo peor y ahora ella se muestra arrepentida y busca recuperar a su familia.

MELISSA KLUG Y JESÚS BARCO

Visualizamos que sí hay amor en esta relación. Él está tratando en lo posible de formalizar, de llevársela a vivir a otro lugar y empezar desde cero. Vemos cambios, pero no se concretan como pareja. Todo muy bonito, empiezan amorosamente y terminan por una tercera persona, una mujer que se presenta en la vida de él y esto será una noticia fuerte. Melissa va a salir adelante y lo va a terminar.

Vidente Angela Alejos: “Melissa Paredes busca reconciliarse con Gato Cuba”

PAULA ARIAS Y EDUARDO RABANAL

Ella tiene dos pretendientes muy marcados en lo que respecta a su vida. Aparentemente se estabiliza un tiempo, pero luego aparece la sacerdotisa, eso quiere decir que ella ama a otra persona, en su corazón hay alguien más. Es alguien del pasado, esa persona la está rondando, va a estar un poco indecisa.

MAGALY Y ALFREDO ZAMBRANO

Magaly tiene abundancia por el tema económico, va a salir con todo en la televisión. Ella está superinteligente, más sabia y trata de no cometer errores a pesar de que habrá comentarios de un juicio, pero no le va a afectar porque pareciera que está protegida. Con la pareja le marca estabilidad. Ella ya le ha perdonado una infidelidad a su esposo y vemos que no le dará otra oportunidad. Entonces, él se va a comportar a la altura de una relación seria.

GISELA VALCÁRCEL

Es una persona exitosa, talentosa. Ella tiene mucha bondad, al menos este 2021 ha terminado ayudando a mucha gente y el año que viene la vemos con una persona que será como su mano derecha. Es un hombre muy atractivo que estará en su vida y se va a quedar al lado de ella todo el 2022. Es un hombre atractivo, guapo, alto, de tez clara, del extranjero y ella se va a lucir con él. En las cartas se ve como un novio, van a estar juntos, pero sin llegar a formalizar.

TULA RODRÍGUEZ

Para ella le vienen cambios fuertes en el amor, quiere enamorarse, encontrar el amor de su vida. Ella está saliendo con una persona, pero no le veo nada estable ni seguro. Estará ilusionada, enamorada, pero no veo que sea correspondida de la manera que ella lo está buscando. Después de este pretendiente le viene otro más hasta que encuentra el amor verdadero. En su carrera ella quiere un proyecto nuevo y dará la sorpresa.

ANGIE Y JOTA

Ellos están en una relación bastante tranquila. El próximo año se la van a pasar viajando. Veo que Jota está enamorado de Angie y ella dará la sorpresa con un embarazo.

vidente Angela Alejos lanzó sus predicciones para las figuras de 'Chollywoood'

PATRICIO Y LUCIANA

Ellos están en una relación, pero va hasta un tiempo porque tienen muchos enemigos, les están deseando mala vibra. Sale la envidia y no duran. Ellos son bien amigos, se quieren bastante, pero acá lo que visualizo es que ‘Pato’ Parodi va a estar con otra chica y puede ser su ex.

FLAVIA LAOS

Ella quiere volver con él. Dice que ya lo olvidó, pero lo ama y está rabiosa, muy molesta por los comentarios, las fotos, el ampay (con Luciana), por todo lo que se ha visto. Yo visualizo que si ellos regresan es para formalizar, tener un hijo, casarse, de lo contrario no regresan. Él (Patricio) sale con la amiga, pero la ama a ella.

MARIO HART Y KORINA RIVADENEIRA

Ella es una mujer muy celosa, posesiva, a Mario lo quiere tener todo el día ahí, con ella. Si bien es cierto se quieren, hay amor, un sentimiento, pero el tema es que él está muy estresado con la relación, al punto que quisiera ayuda con una terapia de pareja.