El programa ‘Amor y fuego’ presentó al vidente Roberto Granda, quién confesó el secreto que había entre Giuseppe Benignini, el ‘Principito’, y él. Mediante una llamada, Rodrigo González confrontó a ambos personajes.

‘Peluchín’ presentó al vidente en el programa y se dirigió al ‘Principito’: “Él está indignado, porque le habías dicho charlatán después de que te había ayudado y darte una mano”.

“Qué pena que me hayas olvidado, porque yo te di la mano y cuando pasó un problema te presté 1500 soles que nunca me los diste y tú dijiste ‘ Hay una verdad y una mentira ’ y hay algo que no puedes negar, entre tú y yo hubo algo más que una verdad”

“Cuándo él venía a mi casa, se metía de frente a mi habitación, se desnudaba y me decía que la cena estaba servida ”, confesó Roberto Granda. Además, agregó que no tuvieron una relación sentimental: “Éramos amigos, pero no pareja. Amigos cariñosos”.

Gigi Mitre le preguntó si había tenido intimidad con Giuseppe Benignini: “¡Obvio!” , respondió Roberto Granda, sin dudar.

Roberto Granda y el ‘Principito’

Vidente Roberto Granda confiesa que tuvo intimidad con el ‘Principito’: “No lo puedes negar, entre tú y yo hubo algo más”. VIDEO: Willax

