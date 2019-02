Viña 2019 EN VIVO: Susan Ochoa se presenta hoy y va en busca de la Gaviota de Plata | FOX | TVN | ONLINE

EN VIVO. Susan Ochoa realizará su segunda y última presentación en la Competencia Internacional de Viña del Mar 2019. La intérprete podría regresar a casa con la Gaviota de Plata gracias a que en su primera performance.

'Ya no más' es el tema con el que Susan Ochoa nos representa en Viña del Mar 2019. La letra de la canción narra la oscura pesadilla que atraviesan las mujeres que sufren de violencia y de cómo escapan de esta terrible situación.

Pese a que problemas técnicos en su estreno quisieron opacar su presentación, Susan Ochoa salió airosa y logró dominar al 'Monstruo' de la Quinta Vergara con su potente voz.

Susan Ochoa en Viña del Mar 2019 (Fuente TVN)

Susan Ochoa ofreció un show sin igual y obtuvo así un puntaje promedio de 6.1, el más alto de la noche del último domingo 24 de febrero, gracias al reconocimiento del jurado y del público que la apoyó con sus votos.

"Espero que estemos conectado y recibir todo su apoyo. Estamos con el pie derecho con un buen puntaje. Con la bendición de Dios y de ustedes lo vamos a lograr. Los quiero mucho", comentó Susan Ochoa en su cuenta de Facebook.

Es importante mencionar que la gala de Viña del Mar 2019 de este martes 26 de febrero estará a cargo de Marc Anthony, la comediante Jani Dueñas y el cantante español David Bisbal.

Susan Ochoa agradece apoyo

HORA Y CANAL



La transmisión de Viña del Mar 2019, en Chile, será a través de las señales de Canal 13 y TVN, mientras que FOX (Canal 108 Movistar) y FOX Life (117 de Movistar) se encargará de la difusión en Perú y Latinoamérica.



Desde:

Chile: 10:00 p.m.

México: 7:00 p.m.

Perú: 8:00 p.m.

Ecuador: 8:00 p.m.

Colombia: 8:00 p.m.

Venezuela: 9:00 p.m.

Argentina: 10:00 p.m.

YA NO MÁS (LETRA)



Me miro al espejo

Y veo las marcas en mi piel

De tu amor en mi ser

De mi dolor



Veo mis cicatrices

Y me lleno de rencor

Por tu amor en mi ser

Por mi dolor



El jardín que me ofreciste

Solo dió espinas nada más

Ese cuento de hadas

Solo fue terror



Te fuiste para siempre de mi vida

Y yo sigo aquí

Es hora de sanar estás heridas

Lejos de ti



Y tú no volverás

A herir mi piel nunca más

Porque yo ya no estaré

No me encontrarás



Ya no más

Ya no más



El jardín que me ofreciste

Solo dió espinas nada más

Ese cuento de hadas

Solo fue terror