Heinze Sánchez es un brasilero que se encontraba pasando su día con normalidad, cuando un perro callejero se le acercó sigilosamente y le orinó encima. El hombre no pudo creerlo y reaccionó de mala manera.

Muy enojado, Heinze Sánchez se sacudió la orina del perro que había sido derramada por toda su ropa. Muy molesto, el hombre se fue y dejó al perro callejero de lado.

Sin embargo, el brasileño se sintió mal por su reacción y a los pocos días decidió ir a buscar al perro que antes lo había orinado. Cuando llegó al mismo lugar de la 'travesura', se enteró que el animalito no tenía dueño y era callejero.

Conmovido por la situación en la que vivía el perro, el hombre decidió hacer algo al respecto y lo adoptó. Ahora, la mascota y su amo viven juntos y felices.

Heinze Sánchez compartió en las redes sociales la conmovedora historia del perro callejero, a quien ahora llama Enzo Sánchez. Rápidamente, la publicación se volvió viral y se ganó el aplausos de miles de personas.

“Yo estaba viendo el móvil, estaba concentrado. No lo vi llegar. Él se acercó lentamente y solo sentí algo caliente y me asusté. Cuando miré, vi que él me había hecho pis encima. Me quedé indignado”, escribió el brasileño.

“Cuando lo encontré, lo llamé y él vino sacudiendo la cola. Comenzaba a llover. Me quedé jugando un tiempo con él y luego decidí llevarlo a casa. Él se acercó a mí. Es muy dócil, se queda pegado, llora cuando salgo de casa. Hace algunos líos en la casa del vecino, pero es un buen perro", aseguró Heinze Sánchez.

