Samuel Suárez , el reportero de Latina que se debatió entre la vida y la muerte, informó a través de su cuenta de Instagram que ya despertó del como que lo tenía postrado en una cama de hospital.

Sin embargo, lo delgado que se mostró en la foto preocupó a algunos. Samuel Suárez informó en su publicación que había bajado 20 kilos y "no pensaba recuperarlos", por lo que se puede creer que no es algo grave.

"Llevo ya un mes postrado en una cama, me contaron que luché por mi vida 9 días entubado y sedado. No recuerdo nada de eso, pero cuando desperté estaba en cuidados intensivos sin poder caminar, Moverme", escribió Samuel Suárez en su Instagram.

"Lo importante es que me salvaron la vida. Primero estuve en el centenario peruano Japonés. Donde mi seguro no cubrió ni un centavo y no hubiera podido cubrir en parte ese fuerte gasto sin la ayuda de todos ustedes", continuó el reportero de Latina.

"Gracias a mis amigos quienes me apoyaron, a mis hermanos del espectáculo. Compañeros de trabajo, Maricuchi, a las personas que me quieren, a mi familia. Hay tantos que agradecer de que ahora esté vivo. Gracias a mi casa Latina, por apoyarme", aseguró.

"No tengo palabras de agradecimiento por todo lo que han hecho por mi, hasta actividades de ayuda, gracias de corazón eternamente. Este Martes me harán una última cirugía en el Rebagliati, por favor apoyenme con sus oraciones. Los amo y adoro a cada uno. Extraño trabajar y grabar mis videos locos. Es lo primero que haré ni bien salga de aquí.", expresó Samuel Suárez.

Por último, el reportero de 'Espectáculos' se refirió a la pérdida de peso que mostró en su fotografía. "Sí, he bajado más de 20 kilos y no pienso recuperarlos", escribió Samuel Suárez.

